КПЛ
Сегодня 08:46

Прямые трансляции матчей "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай" в КПЛ

©Depositphotos

Сегодня, 14 сентября, пройдут два матча 23-го тура казахстанской премьер-лиги "Кайрат" - "Актобе" и "Астана" - "Елимай", передают Vesti.kz.

Встреча "Кайрат" - "Актобе" начнется в 17:00. В прямом эфире её покажет телеканал Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте вещателя.

Игра "Астана" - "Елимай" стартует в 19:00. Она будет доступна для просмотра на YouTube-канале KFF LEAGUE.

Матч "Жетысу" - "Кайсар" состоится 16 сентября.

Напомним результаты прошедших матчей 23-го тура: "Атырау" - "Тобол" (1:0), "Кызылжар" - "Окжетпес" (3:1), "Ордабасы" - "Женис" (2:1) и "Туран" - "Улытау" (1:1).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →