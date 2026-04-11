Сегодня, 11 апреля, стартует пятый тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании матчей и прямой трансляции.

Игровой день начнется противостоянием между "Атырау" и "Кайсаром" в 15:00. В 16:00 "Жетысу" сыграет против "Елимая".

В 18:00 стартовый свисток прозвучит в Костанае, где местный "Тобол" примет "Кайрат". Закроет игровой день матч с участием "Астаны" и "Ордабасы", эта игра начнется в 20:00.

Прямая трансляция матчей состоится на YouTube-канале KFF League и телеканале Qazsport.

