Сегодня, 20 сентября, в Жезказгане состоится перенесённый матч 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным "Улытау" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции события.

Встреча пройдёт на стадионе "Металлург" и начнётся в 16:00 по казахстанскому времени. Её в прямом эфире покажут на YouTube-канале KFF League.



К текущему моменту "Актобе" находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 39 очками в активе. Отставание от лидирующей "Астаны" - 11 очков.

"Улытау" располагается на 12-м месте с 18 очками. Жезказганцам всё ещё предстоит обезопасить себя от возможного вылета из высшего дивизиона.

Отметим, что в матче первого круга, в апреле, "Актобе" обыграл "Улытау" на своём поле с минимальным счётом 1:0.