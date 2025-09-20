КПЛ
Сегодня 08:00

Прямая трансляция перенесённого матча КПЛ с участием "Актобе"

Еркебулан Сейдахмет в "Актобе". Фото: ФК "Актобе"©

Сегодня, 20 сентября, в Жезказгане состоится перенесённый матч 18-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между местным "Улытау" и "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции события.

Встреча пройдёт на стадионе "Металлург" и начнётся в 16:00 по казахстанскому времени. Её в прямом эфире покажут на YouTube-канале KFF League.


К текущему моменту "Актобе" находится на четвёртом месте в турнирной таблице с 39 очками в активе. Отставание от лидирующей "Астаны" - 11 очков.

"Улытау" располагается на 12-м месте с 18 очками. Жезказганцам всё ещё предстоит обезопасить себя от возможного вылета из высшего дивизиона.

Отметим, что в матче первого круга, в апреле, "Актобе" обыграл "Улытау" на своём поле с минимальным счётом 1:0.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 23 15 5 3 58-25 50
2 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

