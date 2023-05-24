Прямая трансляция перенесенного матча "Астаны" в чемпионате Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:35
©ФК "Астана"

Сегодня, 24 мая, "Аксу" сыграет с "Астаной" в рамках перенесенного матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Павлодаре и начнется в 20:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой столичный клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Аксу", имея в своем активе 4 балла, располагается на предпоследней, 13-й строчке.

Добавим, что "Астана" проводит перенесенные игры в связи с участием в еврокубках.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
КПЛ Аксу ФК Астана ФК

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