Сегодня, 24 мая, "Аксу" сыграет с "Астаной" в рамках перенесенного матча 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча пройдет в Павлодаре и начнется в 20:00 по столичному времени. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Перед этой игрой столичный клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Аксу", имея в своем активе 4 балла, располагается на предпоследней, 13-й строчке.
Добавим, что "Астана" проводит перенесенные игры в связи с участием в еврокубках.