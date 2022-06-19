Прямая трансляция матчей за лидерство в КПЛ

Сегодня, 19 июня, после перерыва в игровом календаре, связанного с участием сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, возобновляется розыгрыш чемпионата премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В один день состоятся все семь матчей 14-го тура, после которого может смениться лидер в турнирной таблице.

Три матча покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке. Это "Шахтер" - "Кызыл-Жар" (17:00), "Кайрат" - "Махтаарал" (19:00) и "Тобол" - "Каспий" (21:00).

Остальные четыре встречи покажет ПФЛК-ТВ. Это "Ордабасы" - "Тараз" (18:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00), "Астана" - "Аксу" (21:00) и "Туран" - "Акжайык" (21:00).

Начало указано по времени Нур-Султана. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже.