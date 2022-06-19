Прямая трансляция матчей за лидерство в КПЛ

©ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 10:01

Сегодня, 19 июня, после перерыва в игровом календаре, связанного с участием сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, возобновляется розыгрыш чемпионата премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В один день состоятся все семь матчей 14-го тура, после которого может смениться лидер в турнирной таблице.

Три матча покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке. Это "Шахтер" - "Кызыл-Жар" (17:00), "Кайрат" - "Махтаарал" (19:00) и "Тобол" - "Каспий" (21:00).

Остальные четыре встречи покажет ПФЛК-ТВ. Это "Ордабасы" - "Тараз" (18:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00), "Астана" - "Аксу" (21:00) и "Туран" - "Акжайык" (21:00).

Начало указано по времени Нур-Султана. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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