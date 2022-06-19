Прямая трансляция матчей за лидерство в КПЛ

Сегодня, 19 июня, после перерыва в игровом календаре, связанного с участием сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, возобновляется розыгрыш чемпионата премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В один день состоятся все семь матчей 14-го тура, после которого может смениться лидер в турнирной таблице.
Три матча покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на сайте телеканала по этой ссылке. Это "Шахтер" - "Кызыл-Жар" (17:00), "Кайрат" - "Махтаарал" (19:00) и "Тобол" - "Каспий" (21:00).
Остальные четыре встречи покажет ПФЛК-ТВ. Это "Ордабасы" - "Тараз" (18:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00), "Астана" - "Аксу" (21:00) и "Туран" - "Акжайык" (21:00).
Начало указано по времени Нур-Султана. С турнирным положением команд можно ознакомиться ниже.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|6
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|7
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|8
|Ордабасы
|12
|5
|2
|5
|17-14
|17
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|12
|3
|3
|6
|5-11
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9