Прямая трансляция матчей третьего тура КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:40
©ФК "Тобол"

Сегодня в нашей стране стартует третий тур казахстанской премьер-лиги по футболу, передает Vesti.kz.

Игровой день откроется в 14:00, матчем "Шахтер" - "Туран", который пройдет в Астане.

Через два с половиной часа, в 16:30 стартует поединок "Атырау" - "Жетысу. В нем, "нефтяники" дома примут "семиречинцев". Остальные четыре матча третьего тура пройдут завтра, 31 марта.

Прямая трансляция матчей будет проведена телеканалами Q Arena, Q Football и SPORT+.

В данный момент лидерство в чемпионате страны удерживают "Тобол" и "Астана". У них по шесть баллов. При этом, у "Жетысу", "Кайсара" и "Шахтера" ноль в графе набранных очков. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Футбол
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