Прямая трансляция матчей "Тобол" - "Жетысу", "Туран" - "Кайрат" и еще одной игры 16-го тура КПЛ

Сегодня, 19 июня, пройдут три матча 16-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021
Свои матчи сыграют главные преследователи лидера турнира "Астаны", которая свой матч игрового дня выиграла. В Костанае матч между "Тоболом" и "Жетысу" начнется в 19:00.
Через два часа на поле в Туркестане выйдут "Туран" с "Кайратом". В 20:00 стартует встреча "Каспия" с "Кайсаром", которая состоится в Актау.
Все игры в прямом эфире покажет PFLK.TV. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Болельщики заблокировали автобус "Ордабасы" после поражения "Актобе". Хотели поговорить о проблемах
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!