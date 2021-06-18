Первый матч "Тобола" без Бабаяна и интрига в Атырау. Превью к 16-му туру КПЛ-2021

В OLIMPBET-чемпионате Казахстана по футболу грядет 16-й тур. 18 и 19 июня пройдут несколько интересных матчей, которые могут повлиять на распределение мест в таблице. Более подробно обо всем рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 15-й тур

18 июня (пятница)

"Кызыл-Жар" - "Акжайык"

"Акжайык" после трех поражений подряд сыграет в Петропавловске с "Кызыл-Жаром". В первом круге уральцы уступили северянам на своем поле (0:1). Для западноказахстанцев это стало первой из трех домашних неудач в сезоне.

"Кызыл-Жар" в двух последних играх набрал четыре балла. Петропавловцы совершили камбэк с "Таразом" (2:2) и сломили сопротивление "Шахтера" (1:0).

Сейчас у обоих соперников по 21 баллу. При этом "Кызыл-Жар" имеет на одну игру больше. Петропавловцы занимают пятое место, а "Акжайык" - седьмое.

Начало матча в 18:00.

"Шахтер" - "Тараз"

В первом круге "Тараз" разгромил "горняков" со счетом 4:0. Теперь жамбылцы, как и карагандинцы, имеют неутешительную серию из ничьих и поражений. "Шахтер" не может выиграть на протяжении семи матчей (три ничьих и четыре проигрыша). "Тараз" также семь игр подряд не знает побед (пять поражений и два ничейных результата).

Жамбылцы набрали 19 очков и занимают девятое место. У карагандинцев 12 баллов и 12-е из 14 мест.

Начало игры в 19:00.

"Атырау" - "Астана"

Матч первого круга между этими соперниками, сыгранный в столице, вместил в себя восемь мячей. "Астана" тогда разгромила "нефтяников" со счетом 6:2. Любопытно, с каким результатом завершится игра в Атырау.

У "Астаны" 35 очков и первое место. У "Атырау" 21 очко и восьмая строчка.

Начало встречи в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Ордабасы" - "Актобе"

Шымкентцы и актюбинцы в первом круге устроили голевую перестрелку - 4:4. Сейчас соперникам явно не до воспоминаний о боевой ничьей - "Ордабасы" только в предыдущем туре прервал серию из семи матчей без побед (пять ничьих и два поражения). "Актобе", который недавно возглавил Вахид Масудов, также в прошлом туре впервые выиграл после ничьей и трех проигранных встреч.

Южане набрали 21 очко и занимают шестую строчку. У "красно-белых" 16 баллов и десятая строчка.

Начало матча в 21:00.

19 июня (суббота)

"Тобол" - "Жетысу"

Костанайцы, ведущие борьбу в чемпионской гонке, остались без главного тренера Григория Бабаяна, который будет работать в штабе московского ЦСКА. Первый матч без него "Тобол" проведет против "Жетысу".

В первом круге северяне обыграли клуб из Алматинской области со счетом 2:0. Вероятно, что класс и запас прочности позволят костанайцам выиграть и на этот раз.

"Тобол" набрал 32 очка и занимает второе место. У "Жетысу" десять баллов и предпоследняя, 13-я строчка.

Начало игры, которая пройдет в субботу, в 19:00.

"Каспий" - "Кайсар"

"Кайсар", являющийся худшим клубом КПЛ-2021, свою единственную победу одержал именно над "Каспием". Матч первого круга завершился со счетом 2:1 в пользу кызылординцев.

Скорее всего, в субботней встрече в Актау состоится реванш. Тем более, что "Каспий" пока не проигрывает на своем поле.

Западноказахстанцы набрали 23 балла и занимают четвертое место. "Волки" располагаются на 14-й строчке. У них восемь баллов.

Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Туран" - "Кайрат"

Программа 16-го тура будет закрыта матчем в Туркестане. Местный "Туран" примет "Кайрат". В первом круге алматинцы разгромили туркестанцев со счетом 5:1.

Интересно, как будет в предстоящей игре? В последних семи турах "Туран" одержал четыре победы, одну встречу туркестанцы завершили вничью и в двух поединках клуб уступил.

Для алматинцев это будет второй матч после ухода Алексея Шпилевского. При исполняющем обязанности главного тренера Кирилле Кекере "Кайрат" выиграл встречу с "Таразом" - 1:0.

Действующие чемпионы Казахстана занимают третье место. У них 27 очков. "Туран", набрав 16 баллов, расположился на 11-м месте.

Начало поединка в 21:00.

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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