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Вчера 07:45

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" и "Кайрата" в чемпионате Казахстана

©ФК "Кайрат"

Сегодня, 26 октября, стартует 24-й тур чемпионата Казахстана по футболу с участием нескольких команд из лидирующей группы, передают Vesti.kz

Первый матч в субботний игровой день пройдет в Талдыкоргане, где местный "Жетысу" примет алматинский "Кайрат". Встреча начнется в 14:00. Трансляция будет доступна на сайте QFL.kz. 

В 16:00 начнется матч с участием "Атырау" и "Елимаем". Прямая трансляция этой игры пройдет на телеканале Sport+. 

Заключительный матч в субботу пройдет между "Ордабасы" и "Женисом". В 18:00 начнется трансляция игры на телеканале Qazsport. 

Напомним, что "Ордабасы" на данный момент является лидером чемпионата Казахстана с 39 набранными очками. У "Кайрата" 38 очков, у "Елимая" в активе 37 баллов. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
3 Астана 20 11 4 5 29-16 37
4 Актобе 21 10 7 4 34-23 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 21 7 7 7 23-23 28
9 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
10 Женис 22 6 5 11 17-30 23
11 Кызылжар 21 6 4 11 21-23 22
12 Туран 21 5 4 12 15-35 19
13 Шахтер 22 2 3 17 10-41 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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