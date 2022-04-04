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Сегодня, 4 апреля, пройдут оставшиеся два матча четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Акжайык" - "Кайрат" (16:00), "Тобол" - "Туран" (19:00). Игры в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Результаты других матчей четвертого тура: "Каспий" - "Ордабасы" (2:1), "Актобе" - "Шахтер" (1:1), "Тараз" - "Атырау" (0:1), "Махтаарал" - "Астана" (0:3), "Кызыл-Жар" - "Аксу" (2:1).

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