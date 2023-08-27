Сегодня, 27 августа, пройдут оставшиеся матчи 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Сыграют "Кызыл-Жар" - "Аксу" (17:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00) "Кайрат" - "Астана" (19:00), "Тобол" - "Ордабасы" (21:00).

Матч "Атырау" - "Актобе" можно посмотреть на ПФЛК-ТВ, остальные покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее в других играх 21-го тура "Окжетпес" и "Каспий" сыграли вничью - 3:3, также не смогли выявить сильнейшего "Кайсар" и "Жетысу" - 1:1, а "Мактаарал" обыграл "Шахтер" - 3:1.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →