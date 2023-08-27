Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Астана", "Тобол" - "Ордабасы" и еще двух игр 21-го тура КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:14 Комментарии 1
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 27 августа, пройдут оставшиеся матчи 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Сыграют "Кызыл-Жар" - "Аксу" (17:00), "Атырау" - "Актобе" (19:00) "Кайрат" - "Астана" (19:00), "Тобол" - "Ордабасы" (21:00).

Матч "Атырау" - "Актобе" можно посмотреть на ПФЛК-ТВ, остальные покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Ранее в других играх 21-го тура "Окжетпес" и "Каспий" сыграли вничью - 3:3, также не смогли выявить сильнейшего "Кайсар" и "Жетысу" - 1:1, а "Мактаарал" обыграл "Шахтер" - 3:1.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48
2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40
3 Астана 19 12 4 3 24-15 40
4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33
5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32
6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27
7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27
8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26
9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25
10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23
11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18
12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18
13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15
14 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Аксу ФК Атырау ФК Актобе ФК Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК
Показать комментарии

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:14
КПЛ
Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Астана", "Тобол" - "Ордабасы" и еще двух игр 21-го тура КПЛ
Вчера , 22:59
КПЛ
"Кайсар" не сумел обыграть "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 19:55
КПЛ
"Мактаарал" обыграл "Шахтер" после невероятного финта Жангылышбая
Вчера , 19:00
КПЛ
"Окжетпес" и "Каспий" забили шесть голов в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 18:30
КПЛ
Вратарь "Каспия" пропустил прямым ударом с углового в матче с "Окжетпесом"
Вчера , 18:00
КПЛ
Игрок сборной Казахстана хочет продолжить карьеру за рубежом
Вчера , 17:00
КПЛ
Руководитель "Тобола" заявил об интересе к экс-игроку "Спартака"
Вчера , 16:30
КПЛ
В "Тоболе" рассказали о зарплате Оразова в европейском клубе
Вчера , 14:14
КПЛ
"Уволенный" полузащитник "Тобола" покинул Казахстан
Вчера , 11:54
КПЛ
Прямая трансляция матча "Шахтера" и еще двух игр 21-го тура КПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»