Сегодня, 27 сентября, пройдут три матча из семи в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют "Улытау" - "Атырау" (15:00), "Женис" - "Туран" (17:00) и "Актобе" - "Кызылжар" (19:00).

Игры "Улытау" - "Атырау" и "Актобе" - "Кызылжар" в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матч "Женис" - "Туран" можно посмотреть на YouTube-канале KFF League:

28 сентября состоятся оставшиеся игры 24-го тура: "Окжетпес" - "Астана", "Елимай" - "Ордабасы", "Тобол" - "Кайсар" и "Кайрат" - "Жетысу".

