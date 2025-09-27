КПЛ
Сегодня 07:26

Прямая трансляция матчей "Атырау", "Жениса" и "Актобе" в КПЛ

©Depositphotos

Сегодня, 27 сентября, пройдут три матча из семи в рамках 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Сыграют "Улытау" - "Атырау" (15:00), "Женис" - "Туран" (17:00) и "Актобе" - "Кызылжар" (19:00).

Игры "Улытау" - "Атырау" и "Актобе" - "Кызылжар" в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Матч "Женис" - "Туран" можно посмотреть на YouTube-канале KFF League:

28 сентября состоятся оставшиеся игры 24-го тура: "Окжетпес" - "Астана", "Елимай" - "Ордабасы", "Тобол" - "Кайсар" и "Кайрат" - "Жетысу".

"Астана" рвётся в лидеры, а "Атырау" близок к невозможному. Что нас ждёт в КПЛ в эти выходные?

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →