Прямая трансляция матчей "Астана" - "Тобол", "Тараз" - "Кайрат" и еще одной встречи 15-го тура КПЛ

Сегодня, 13 июня, пройдут три оставшихся матча 15-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Центральная встреча состоится в Нур-Султане, где "Астана", лидирующая в КПЛ, примет одного из главных соперников за чемпионский титул - костанайский "Тобол". Встреча на "Астана Арене" начнется в 19:00 по столичному времени.

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021

В параллельном матче в это же время "Кайрат" сыграет на выезде против "Тараза". Для алматинцев это будет первый матч после ухода главного тренера Алексея Шпилевского.

А в 21:00 в Кызылорде местный "Кайсар" примет "Туран".

Все игры можно посмотреть на ПФЛК-ТВ по этой ссылке.

Матч "Астана" - "Тобол" в прямом эфире также покажет Qazsport. Трансляцию можно посмотреть и на сайте телеканала здесь.

Турнирная таблица КПЛ-2021

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