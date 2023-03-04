Прямая трансляция матчей "Астана" - "Шахтер", "Ордабасы" - "Каспий" и еще двух игр первого тура КПЛ-2023

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 09:08
©ФК "Астана"

Сегодня, 4 марта, стартует розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz

В этот день состоятся четыре матча: "Ордабасы" - "Каспий" (14:00), "Жетысу" - "Актобе" (16:00), "Тобол" - "Аксу" (18:00) и "Астана" - "Шахтер" (20:00). Начало указано по столичному времени. 

Все матчи в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ, их можно посмотреть ниже. Также встречу из Астаны будет транслировать телеканал Qazsport.

Напомним, что перед стартом КПЛ-2023 состоялся матч за Суперкубок, обладателем которого стала "Астана", победившая "Ордабасы". 

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Метки:
Ордабасы ФК Каспий Жетысу ФК Актобе ФК Тобол ФК Казахстан Аксу ФК Астана ФК Шахтер ФК КПЛ

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