Сегодня, 4 марта, стартует розыгрыш чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот день состоятся четыре матча: "Ордабасы" - "Каспий" (14:00), "Жетысу" - "Актобе" (16:00), "Тобол" - "Аксу" (18:00) и "Астана" - "Шахтер" (20:00). Начало указано по столичному времени.

Все матчи в прямом эфире покажет ПФЛК-ТВ, их можно посмотреть ниже. Также встречу из Астаны будет транслировать телеканал Qazsport.

Напомним, что перед стартом КПЛ-2023 состоялся матч за Суперкубок, обладателем которого стала "Астана", победившая "Ордабасы".