Сегодня, 14 мая, состоится первый игровой день 11-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. В его рамках будут сыграны четыре матча.

Сразу две игры пройдут в Нур-Султане. В 14:00 "Шахтер" примет "Туран", а в 20:00 "Астана" - "Жетысу".

В 16:00 в Уральске прозвучит стартовый свисток матча "Акжайык" - "Кайрат". А в 18:00 стартует встреча "Актобе" - "Кайсар".

Начало - по столичному времени.

Проходная игра для "Астаны" и центральный матч в Шымкенте. Превью к 11-му туру КПЛ-2021

Матчи "Шахтер" - "Туран" и "Астана" - "Жетысу" в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала здесь.

Также все игры можно посмотреть на PFLK.TV по этой ссылке.

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