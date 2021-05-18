Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ: "Кайрат" принимает "Актобе", а "Астана" сыграет с "Кайсаром"

А дебютант встречается с "Акжайыком".

Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 18 мая, пройдут три матча в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Открывать игровой день будет встреча на "Туркестан Арене", где местный "Туран" примет уральский "Акжайык". Начало встречи в 18:00.

На 19:00 намечено начало игры между алматинским "Кайратом" и "Актобе", а в 21:00 начнется матч между кызылординским "Кайсаром" и "Астаной".

В прямом эфире матчи из Алматы и Кызылорды покажет телеканал Qazsport. Трансляция доступна по этой ссылке.

 

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Астана ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК КПЛ-2021


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