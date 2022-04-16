Сегодня, 16 апреля, пройдут пять матчей в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Акжайык" - "Астана" (15:00), "Каспий" - "Атырау" (17:00), "Кызыл-Жар" - "Актобе" (18:00), "Туран" - "Ордабасы" (19:00) и "Тобол" - "Кайрат" (20:00).

Матчи "Тобол" - "Кайрат" покажет Qazsport в прямом эфире. Клуб из Алматы лидирует в турнире с 11 очками, а "Тобол", "Каспий" и "Шахтер" (на игру меньше) входят в топ-4 с десятью баллами.

Прямая трансляция на Qazsport

Другие игры покажет ПФЛК-ТВ:

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира