Прямая трансляция матча "Кызыл-Жар" - "Ордабасы" и еще трех игр 11-го тура КПЛ

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:37
©instagram.com/fc__ordabasy

Сегодня, 28 мая, пройдут оставшиеся матчи 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Сыграют "Окжетпес" - "Тобол" (14:00), "Кызыл-Жар" - "Ордабасы" (16:00), "Атырау" - "Астана" (18:00) и "Кайсар" - "Актобе" (20:00).

Первые две встречи покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Остальные можно посмотреть по ПФЛК-ТВ:

Напомним, что ранее в рамках данного тура "Аксу" обыграл "Жетысу" (2:1), "Каспий" и "Шахтер" сыграли вничью (1:1), "Мактаарал" оказался сильнее "Кайрата" (3:1).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12
10 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10
12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10
13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7
14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6

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Метки:
КПЛ Окжетпес ФК Тобол ФК Казахстан Кызыл-Жар СК Ордабасы ФК Атырау ФК Астана ФК Кайсар ФК Актобе ФК

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