Сегодня, 28 мая, пройдут оставшиеся матчи 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Сыграют "Окжетпес" - "Тобол" (14:00), "Кызыл-Жар" - "Ордабасы" (16:00), "Атырау" - "Астана" (18:00) и "Кайсар" - "Актобе" (20:00).

Первые две встречи покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Остальные можно посмотреть по ПФЛК-ТВ:

Напомним, что ранее в рамках данного тура "Аксу" обыграл "Жетысу" (2:1), "Каспий" и "Шахтер" сыграли вничью (1:1), "Мактаарал" оказался сильнее "Кайрата" (3:1).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 12 9 1 2 17-11 28 2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23 3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22 4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17 7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16 8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →