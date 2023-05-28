Сегодня, 28 мая, пройдут оставшиеся матчи 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Сыграют "Окжетпес" - "Тобол" (14:00), "Кызыл-Жар" - "Ордабасы" (16:00), "Атырау" - "Астана" (18:00) и "Кайсар" - "Актобе" (20:00).
Первые две встречи покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Остальные можно посмотреть по ПФЛК-ТВ:
Напомним, что ранее в рамках данного тура "Аксу" обыграл "Жетысу" (2:1), "Каспий" и "Шахтер" сыграли вничью (1:1), "Мактаарал" оказался сильнее "Кайрата" (3:1).