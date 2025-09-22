КПЛ
Сегодня 08:30

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Женис" в КПЛ

Сегодня, 22 сентября, состоится перенесённый матч 8-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Женисом", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Алматы и начнётся в 18:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию матча покажет Qazsport, также она будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этой игрой алматинский клуб с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице, а столичная команда идёт на седьмой позиции, имея в активе 31 балл.

В истории противостояний соперники встречались 37 раз. На счету "Кайрата" 20 побед, у "Жениса" - 13, ещё 4 матча завершились вничью. Разница мячей - 56:42 в пользу алматинцев. Дома "Кайрат" провёл против соперника 18 встреч, выиграв 11 раз, сыграв 4 раза вничью и потерпев 3 поражения. Общая разница мячей - 30:16.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 23 15 5 3 58-25 50
2 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

