Прямая трансляция матча "Елимай" - "Тобол" и еще трех игр КПЛ-2026

Сегодня, 4 апреля, состоятся четыре матча четвертого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сообщают Vesti.kz.

Игровой день стартует матчем между "Иртышом" и "Алтаем" в 15:00. В 17:00 начнется одна из главных встреч тура: "Елимай" будет противостоять "Тоболу".

В 18:00 стартовый свисток прозвучит в Кызылорде, где местный "Кайсар" примет "Кызылжар". Закроет игровой день матч с участием "Ордабасы" и "Атырау" в Шымкенте.

Прямая трансляция матчей состоится на YouTube-канале KFF League и телеканале Qazsport.

15:00, "Иртыш" - "Алтай"

17:00, "Елимай" - "Тобол"

18:00, "Кайсар" - "Кызылжар"

19:00, "Ордабасы" - "Атырау"

