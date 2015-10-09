Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Казахстан(футбол)
4 апреля 14:55
 

Экс-игрок сборной Казахстана близок к завершению карьеры

  Комментарии

Поделиться
Экс-игрок сборной Казахстана близок к завершению карьеры

Бывший защитник сборной Казахстана Михаил Габышев может в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры. 

Поделиться

По информации источника, 36-летний футболист серьёзно рассматривает вариант ухода из большого футбола. Отмечается, что в последнее время он получает предложения от казахстанских клубов, однако на данный момент отклоняет все варианты продолжения карьеры.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Габышев покинул карагандинский "Шахтёр", за который выступал в последние годы. Ситуация с его будущим остаётся неопределённой, однако вероятность завершения карьеры становится всё более высокой.

Стоит отметить, что зимой 2025 года защитник перенёс серьёзную травму — разрыв крестообразной связки. 

За национальную сборную Казахстана Михаил Габышев провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом. 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!