Экс-игрок сборной Казахстана близок к завершению карьеры

Бывший защитник сборной Казахстана Михаил Габышев может в ближайшее время объявить о завершении профессиональной карьеры.

По информации источника, 36-летний футболист серьёзно рассматривает вариант ухода из большого футбола. Отмечается, что в последнее время он получает предложения от казахстанских клубов, однако на данный момент отклоняет все варианты продолжения карьеры.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Габышев покинул карагандинский "Шахтёр", за который выступал в последние годы. Ситуация с его будущим остаётся неопределённой, однако вероятность завершения карьеры становится всё более высокой.

Стоит отметить, что зимой 2025 года защитник перенёс серьёзную травму — разрыв крестообразной связки.

За национальную сборную Казахстана Михаил Габышев провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

