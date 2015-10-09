Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
4 апреля 14:30
 

"Ливерпуль" хочет усилить оборону защитником из Аргентины

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" хочет усилить оборону защитником из Аргентины

"Ливерпуль" начал активную работу по усилению оборонительной линии и уже провёл переговоры с представителями защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси. 

Поделиться

По данным TEAMtalk, мерсисайдцы рассматривают возможность подписания аргентинского центрбека в летнее трансферное окно. При этом клуб намерен укрепить центр обороны независимо от ситуации с контрактом Ибраима Конате, чьё соглашение подходит к завершению. Дополнительные опасения у руководства вызывает возраст Вирджила ван Дейка, а также частые травмы Джозефа Гомеса, что делает вопрос усиления линии защиты особенно актуальным.

 

Сообщается, что "Ливерпуль" уже установил контакт с окружением Сенеси и изучает условия потенциального трансфера. Однако заполучить футболиста будет непросто: интерес к нему проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, а также испанская "Барселона". Впрочем, для каталонцев аргентинец не является первоочередной целью — клуб сосредоточен на возможном переходе защитника "Интера" Алессандро Бастони.

Маркос Сенеси выступает за "Борнмут" с 2022 года и является ключевым игроком обороны команды. В текущем сезоне АПЛ он провёл 31 матч, в 30 из которых выходил в стартовом составе, демонстрируя стабильную и надёжную игру. Ожидается, что его возможный переход может серьёзно усилить защитную линию одного из топ-клубов Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 00:00   •   закончен
Атлетико М
(Мадрид)
1:2
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетико М

20%

Ничья

16%

Барселона

63%

Проголосовало 186 человек

Живи спортом!