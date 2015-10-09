"Ливерпуль" хочет усилить оборону защитником из Аргентины

"Ливерпуль" начал активную работу по усилению оборонительной линии и уже провёл переговоры с представителями защитника "Борнмута" Маркоса Сенеси.

По данным TEAMtalk, мерсисайдцы рассматривают возможность подписания аргентинского центрбека в летнее трансферное окно. При этом клуб намерен укрепить центр обороны независимо от ситуации с контрактом Ибраима Конате, чьё соглашение подходит к завершению. Дополнительные опасения у руководства вызывает возраст Вирджила ван Дейка, а также частые травмы Джозефа Гомеса, что делает вопрос усиления линии защиты особенно актуальным.

Сообщается, что "Ливерпуль" уже установил контакт с окружением Сенеси и изучает условия потенциального трансфера. Однако заполучить футболиста будет непросто: интерес к нему проявляют сразу несколько клубов английской Премьер-лиги, а также испанская "Барселона". Впрочем, для каталонцев аргентинец не является первоочередной целью — клуб сосредоточен на возможном переходе защитника "Интера" Алессандро Бастони.

Маркос Сенеси выступает за "Борнмут" с 2022 года и является ключевым игроком обороны команды. В текущем сезоне АПЛ он провёл 31 матч, в 30 из которых выходил в стартовом составе, демонстрируя стабильную и надёжную игру. Ожидается, что его возможный переход может серьёзно усилить защитную линию одного из топ-клубов Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!