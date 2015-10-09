Прямая трансляция матча "Астаны" за лидерство в КПЛ

15-й тур чемпионата Казахстана по футболу продолжится матчами с участием "Астаны" и "Окжепеса", сообщают Vesti.kz.

Дабы вернуть лидерство в КПЛ подопечным Григория Бабаяна будет необходимо обыграть "Жетысу" на выезде. Встреча в Талдыкоргане начнется в 19:00.

Также в рамках этого игрового дня очную встречу проведут "Окжетпес" и "Кайсар". Это будет дебют Кайрата Нурдаулетова во главе клуба из Кокшетау.

Трансляции матчей будут доступны на ютубе-канале KFF League.