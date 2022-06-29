Сегодня, 29 июня, будет доигран матч между "Ордабасы" и "Аксу" в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Шымкенте и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, на восьмой минуте игрок "Ордабасы" Карам Султанов забил гол после розыгрыша стандартного положения, а через несколько минут игру остановили, так как обрушилась крыша стадиона в Шымкенте. По факту ЧП было начато досудебное расследование.

К предстоящей игре "Ордабасы" подходит, располагаясь с 20 очками на шестом месте, тогда как "Аксу" с 14 баллами находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →