Сегодня 07:30

Прямая трансляция 6-го тура КПЛ: битва "Елимай" - "Астана", матчи "Кайрата" и "Ордабасы"

Рамазан Оразов и Марин Томасов. Фото: ФК "Астана"©

Сегодня, 18 апреля, состоятся первые матчи шестого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о субботнем расписании и прямой трансляции игр.

В эти выходные матчи были распределены поровну - по четыре встречи пройдут и в субботу, и в воскресенье.


В 15:00 тур будет открыт в Павлодаре, где местный "Иртыш" сыграет с талдыкорганским "Жетысу". Эту встречу покажет телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и стриминговый сервис "Кинопоиск".

В 17:00 в Астане пройдёт матч между семейским "Елимаем", который временно проводит домашние игры в столице, и местной "Астаной". Эта игра назначена главным событием тура. Её покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

В 18:00 в Алматы пройдёт матч между местным "Кайратом" и актауским "Каспием". Матч в прямом эфире покажут телеканал Sport Plus Qazaqstan, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Последняя игра сегодня начнётся в 19:00 в Шымкенте, где "Ордабасы" на своём поле сыграет с кокшетауским "Окжетпесом". Матч покажут телеканал Qazsport, YouTube-канал KFF League и "Кинопоиск".

Таким образом именно сегодня в КПЛ пройдут матчи с участием лидирующей группы из топ-4. По 11 очков в активе "Кайрата", "Елимая" и "Окжетпеса", девять - у "Ордабасы".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 5 3 2 0 7-1 11
2 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
3 Окжетпес 5 3 2 0 9-5 11
4 Ордабасы 5 2 3 0 8-4 9
5 Кызылжар 5 2 2 1 8-4 8
6 Астана 5 2 2 1 7-6 8
7 Улытау 5 2 2 1 5-4 8
8 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
9 Актобе 5 2 1 2 7-7 7
10 Иртыш 5 1 3 1 7-7 6
11 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
12 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
13 Женис 5 0 3 2 2-8 3
14 Алтай УК 5 0 2 3 2-5 2
15 Тобол 5 0 2 3 4-10 2
16 Каспий 5 0 1 4 2-7 1

