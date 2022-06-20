Российский портал "БИЗНЕС Online" прокомментировал работу Курбана Бердыева в алматинском "Кайрате".
"После расставания с "Кайратом" Курбан Бердыев неожиданно оказался в Иране. Накануне вечером официальный сайт клуба "Трактор" подтвердил, что специалист возглавил команду. Более того, Бердыеву доверено не только быть главным тренером, но и заниматься менеджментом на всех уровнях – привычный и комфортный для специалиста формат работы, когда все замкнуто на нем.
При этом в Иране почти не упоминается неудачный вояж Бердыева в Казахстан. Тренер, чьим талантом восхищались, провалился в "Кайрате". Один из самых богатых клубов лиги прозябал в середине турнирной таблицы, показывая не только скучный, но и нерезультативный футбол, а игра в еврокубках и вовсе вышла провальной, хотя именно выступление в Европе было важным критерием работы наставника.
Бердыев не сразу стал главным тренером "Кайрата" – сначала был советником председателя наблюдательного совета. Владелец клуба Кайрат Боранбаев лично уговаривал Бердыева возглавить клуб после неудачной серии, и с 2021 года специалист приступил к работе, но продержался меньше года", – пишет издание.
"Кайрат" решил судьбу Бердыева
Бердыев возглавлял "Кайрат" с сентября 2021 года. За этот период алматинский клуб впервые выступил в групповой стадии еврокубков и выиграл Кубок Казахстана. В нынешнем сезоне КПЛ "Кайрат" находится на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.