"Астана" стартовала на зимних сборах в ОАЭ и довольно консервативно подошла к селекции по части казахстанских футболистов, в особенности это касается линии обороны. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему столичный клуб сделал ставку на ветеранов.

По сути, оборонительная линия "Астаны" на данный момент уже сформирована и едва ли в ней произойдут изменения в ближайшие месяцы. У клуба полный комплект защитников.

Клуб сохранил всех легионеров и основных футболистов оборонительной линии. По сути, "Астана" допустила лишь размен на позиции левого защитника - вместо Тимура Досмагамбетова пришел Дмитрий Шомко. Насколько это апгрейд со спортивной точки зрения сказать сложно, но в плане принадлежности к команде Шомко конечно более важен для клуба, как символ и фигура прежнего периода, связанного с самыми весомыми победами команды в истории.

Были слухи об уходе Абзала Бейсебекова, Александра Марочкина и Марата Быстрова, но в итоге все они остались. Если говорить со спортивной точки зрения, наверное, это неидеальное решение. Но надо брать во внимание несколько факторов.

На рынке практически не было свободных казахстанцев уровня сборной. Да, могли побороться за Адильбека Жумаханова, но не стали перебивать условия "Елимая". Алибек Касым, которого хотят видеть в "Астане" может покинуть "Актобе" только за весомую компенсацию.

Кроме того, у "Астаны" сильная основная линия обороны на данный момент и в клубе понимают, для ротации опытные игроки вполне состоятельны. В КПЛ сочетание Быстров - Бейсебеков - Марочкин - Шомко способно справляться с определенными задачами. В еврокубках, как показали матчи в прошлом году, конечно, сложнее, но и здесь критического падения не должно возникнуть.

Поэтому в рамках будущего сезона решение о сохранении ветеранов и приглашении того же Шомко - компромиссное и понятное. Но через сезон, "Астане", вероятно, придется пойти на глобальные изменения в обороне.