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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера

Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера
©ФК "Астана"

По итогам 16-го тура премьер-лиги Казахстана "Астана" вышла на первое место в турнирной таблице. И если трем голам хорватского легионера Марина Томасова в ворота аутсайдеров из "Мактаарала" (4:0) мало кто удивился, то дебютный мяч воспитанника столичных Султана Сагнаева привлек внимание многих. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прогрессе 22-летнего капитана молодежной сборной Казахстана.

В домашнем матче с "Мактааралом" Сагнаев появился на поле на 79-й минуте встречи, заменив Макса Эбонга. Спустя десять минут Султан забил эффектный гол, получив мяч на границе штрафной от Юрия Перцуха, изящно убрав голкипера соперников на замахе и спокойно покатив игровой снаряд в пустые ворота. 

 

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Срджан Благоевич был очень доволен Сагнаевым. Он отметил старание местного воспитанника и его труд на поле. Также сербский специалист напомнил, что прекрасно знает Султана еще со времен совместной работы в "Каспии" в 2020 году.

Этот гол стал первым для 22-летнего хавбека в 45 матчах за основной состав "Астаны". За родную команду он впервые сыграл в 16-летнем возрасте, осенью 2016-го. Всего на счету Султана 33 матча в футболке "Астаны" в премьер-лиге, 11 - в Кубке Казахстана, еще один - в Лиге конференций.

В этом сезоне он сыграл в десяти матчах, каждый раз появляясь на поле после выхода на замену. Но в последних трех турах Благоевич стал доверять полузащитнику чуточку больше. Раньше Султан в основном выходил на поле после 80-й минуты, а в последних трех встречах появлялся уже на 71-й, 72-й и 79-й минутах соответственно.

Возможно, что не обошлось без нехватки игроков в обойме состава. Все-таки Исламбека Куата главный тренер по-прежнему не хочет видеть в своей команде, а Денис Поляков, способный сыграть в опорной зоне, травмирован.

Но Султан здорово использует то время, которое ему выделяет тренерский штаб. Всего в этих десяти матчах футболист отыграл 110 минут, а ведь это всего-навсего один полный матч и 20 минут дополнительно.

Есть повод полагать, что в этом сезоне Сагнаев установит личный рекорд по количеству матчей за "Астану" во всех турнирах. В прошлом сезоне он провел 23 встречи, а в этом есть уже десять. Впереди групповой этап и, может быть, плей-офф Кубка, оставшаяся часть чемпионата, а также еврокубки.

Но столь долгожданный гол - это приятная мотивация для Сагнаева. В прошлом сезоне он был близок к забитому мячу, особенно в одном из матчей Кубка, когда попал в каркас прямым ударом со штрафного, но теперь счет забитым голам уже открыт.

В целом карьера игрока продолжает страдать от малого количества игрового времени. Конкуренция в "Астане" очень серьезная, но при этом и скамейка запасных тренеру тоже нужна, поэтому лишний раз Сагнаева никуда не отпускают. У него уже были аренды в "Иртыш" и "Каспий" в прошлом, но последние два года он неизменно играет за "Астану".

Вплоть до недавнего времени Сагнаев являлся лидером и капитаном молодежной сборной страны, но этот отрезок карьеры полузащитника уже подошел к концу с финишем отборочного цикла к Евро-2023. Теперь если и играть за сборную, то только за взрослую.

Характер и техника у Султана при себе. Остается лишь набраться больше опыта, уверенности и окончательно окрепнуть физически, и тогда он перевоплотится из молодого воспитанника в полноценного игрока основного состава.

Трансфер в "Ахмат" или чемпионство в КПЛ? Почему "Актобе" не отпустил форварда сборной Казахстана

Фото: ФК "Астана"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Футбол КПЛ Астана ФК Сборная РК по футболу Мактаарал ФК Нур-Султан Каспий Иртыш ФК Поляков Денис Куат Исламбек Кубок РК по футболу Лига конференций

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