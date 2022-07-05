Прогресс лидера "молодежки" Казахстана: забил первый гол за "Астану" и порадовал тренера

По итогам 16-го тура премьер-лиги Казахстана "Астана" вышла на первое место в турнирной таблице. И если трем голам хорватского легионера Марина Томасова в ворота аутсайдеров из "Мактаарала" (4:0) мало кто удивился, то дебютный мяч воспитанника столичных Султана Сагнаева привлек внимание многих. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прогрессе 22-летнего капитана молодежной сборной Казахстана.
В домашнем матче с "Мактааралом" Сагнаев появился на поле на 79-й минуте встречи, заменив Макса Эбонга. Спустя десять минут Султан забил эффектный гол, получив мяч на границе штрафной от Юрия Перцуха, изящно убрав голкипера соперников на замахе и спокойно покатив игровой снаряд в пустые ворота.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Срджан Благоевич был очень доволен Сагнаевым. Он отметил старание местного воспитанника и его труд на поле. Также сербский специалист напомнил, что прекрасно знает Султана еще со времен совместной работы в "Каспии" в 2020 году.
Этот гол стал первым для 22-летнего хавбека в 45 матчах за основной состав "Астаны". За родную команду он впервые сыграл в 16-летнем возрасте, осенью 2016-го. Всего на счету Султана 33 матча в футболке "Астаны" в премьер-лиге, 11 - в Кубке Казахстана, еще один - в Лиге конференций.
В этом сезоне он сыграл в десяти матчах, каждый раз появляясь на поле после выхода на замену. Но в последних трех турах Благоевич стал доверять полузащитнику чуточку больше. Раньше Султан в основном выходил на поле после 80-й минуты, а в последних трех встречах появлялся уже на 71-й, 72-й и 79-й минутах соответственно.
Возможно, что не обошлось без нехватки игроков в обойме состава. Все-таки Исламбека Куата главный тренер по-прежнему не хочет видеть в своей команде, а Денис Поляков, способный сыграть в опорной зоне, травмирован.
Но Султан здорово использует то время, которое ему выделяет тренерский штаб. Всего в этих десяти матчах футболист отыграл 110 минут, а ведь это всего-навсего один полный матч и 20 минут дополнительно.
Есть повод полагать, что в этом сезоне Сагнаев установит личный рекорд по количеству матчей за "Астану" во всех турнирах. В прошлом сезоне он провел 23 встречи, а в этом есть уже десять. Впереди групповой этап и, может быть, плей-офф Кубка, оставшаяся часть чемпионата, а также еврокубки.
Но столь долгожданный гол - это приятная мотивация для Сагнаева. В прошлом сезоне он был близок к забитому мячу, особенно в одном из матчей Кубка, когда попал в каркас прямым ударом со штрафного, но теперь счет забитым голам уже открыт.
В целом карьера игрока продолжает страдать от малого количества игрового времени. Конкуренция в "Астане" очень серьезная, но при этом и скамейка запасных тренеру тоже нужна, поэтому лишний раз Сагнаева никуда не отпускают. У него уже были аренды в "Иртыш" и "Каспий" в прошлом, но последние два года он неизменно играет за "Астану".
Вплоть до недавнего времени Сагнаев являлся лидером и капитаном молодежной сборной страны, но этот отрезок карьеры полузащитника уже подошел к концу с финишем отборочного цикла к Евро-2023. Теперь если и играть за сборную, то только за взрослую.
Характер и техника у Султана при себе. Остается лишь набраться больше опыта, уверенности и окончательно окрепнуть физически, и тогда он перевоплотится из молодого воспитанника в полноценного игрока основного состава.
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Фото: ФК "Астана"©️
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