"У нас есть два классных вратаря". Тренер "Астаны" - о голкиперах, череде травм и голе Сагнаева

Главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич подвел итоги победного матча 16-го тура премьер-лиги против "Мактаарала". Он отметил, что команда продемонстрировала на поле терпение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Поздравляю в первую очередь своих игроков с заслуженной победой. В первом тайме не получалось найти ключ к низкой обороне соперника, но мы так и ожидали. Знали, что все будет решать терпение. Так и получилось, я хочу похвалить игроков. Особенно в первом голе они показали, как нужно играть с терпением, затем все пошло по-другому и нам стало легче. Желаю "Мактааралу" всего наилучшего.
- Оганесян получил травму, а проблем с обороной и так много...
- Да, это еще один вопрос, который возник у нас. Как у Аймбетова и Кусяпова, так и у Оганесяна была большая нагрузка во время матчей сборных. Он играл каждую игру, у него много рывков, интенсивных движений. К сожалению, произошла травма. Я надеялся, что он выдержит еще одну игру, и планировали дать ему несколько дней отдыха. Завтра мы отправим его на МРТ и увидим, какой степени у него повреждение.
- У "Астаны" в последнее время череда травм. С чем она связана?
- Есть определенная проблема, которую мы уже анализировали. Так получилось, что в предыдущей игре получили травмы Кусяпов и Аймбетов. Не знаю, как они работали в сборной, но я не хочу никого обвинять в повреждениях. У нас игровой состав не очень длинный, поэтому не было возможности дать дополнительный отдых. У Томасова на прошлой неделе была проблема со спиной, но он быстро восстановился. У Эуженио было воспаление приводящих мышц, поэтому не стали им рисковать в матче с "Актобе". Причины могут быть разными, но мы постараемся их решить.
- Милошевич получает много критики со стороны болельщиков...
- Я очень верю в него, как верю и в Заруцкого. У нас два классных вратаря. Я очень уважаю всех болельщиков, журналистов, но, к сожалению, не читаю комментарии. Стараюсь принимать решения в интересах команды. Бывает так, что вратарь пропускает два удара из двух, даже лучший в мире.
- Султан Сагнаев забил первый гол за "Астану". Как оцените его прогресс?
- Сегодняшний гол - это награда за весь его труд. Я знаю Султана давно, когда он играл еще у меня в "Каспии" в 2020 году. Он - качественный игрок, у него много интенсивных движений, он много работает на тренировках. Сегодня он был награжден голом.
Напомним, что игра, прошедшая на "Астана Арене", завершилась победой столичных со счетом 4:0. Благодаря этому результату "Астана" вышла на первое место с 27-ю очками, а "Мактаарал" остался на последней позиции с десятью пунктами.
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