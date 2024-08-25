"Проблема "Кайрата", удаления и стычки". Раскрыта главная ценность огненных матчей КПЛ

Сегодня, 25 августа, пройдут два матча 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Сыграют "Кайрат" - "Тобол" (18:00), "Ордабасы" - "Актобе" (20:00), передают Vesti.kz.

Телеграм-канал Серый CARDINAL раскрыл главные интриги предстоящих противостояний.

"Сразу два огненных матча нас ожидают сегодня. В рамках 18-го тура сразятся "Кайрат" и "Тобол". И те, и другие поставили задачу завоевать призовые места, а алматинцы и вовсе замахнулись на "золото". Чтобы выигрывать, команде Кержакова нужно будет идти вперед, но в этом то и главная проблема - она хуже себя чувствует при игре первым номером. "Тобол", скорее всего, отдаст инициативу и будет действовать по ситуации.

Еще более огненным можно назвать предстоящий следом матч "Ордабасы" - "Актобе". Его ценность в том, что в этой паре однозначно играют претенденты на золотые медали. Колоссальное напряжение будет сопровождать всю игру. Не исключены проявления излишних эмоций, удаления, пенальти, споры, стычки. Вряд ли она окажется зрелищной и эстетически красивой. Но то, что она станет боевой и бескомпромиссной однозначно. Победитель матча получит стратегическое преимущество, а проигравший ментально (не по очкам!) отдалится от чемпионской гонки. Вот такие высокие ставки нас ожидают сегодня. Прогнозы делать не станем, но небольшое преимущество мы отдаем "Актобе". Хотя бы потому что очки ему просто нужнее", - пишет источник.

В других встречах 18-го тура "Атырау" обыграл "Шахтер" (1:0), "Елимай" оказался сильнее "Кызылжара" (2:1), "Кайсар" и "Жетысу" не смогли выявить сильнейшего (0:0).

Прямая трансляция матчей "Кайрат" - "Тобол", "Ордабасы" - "Актобе" в КПЛ