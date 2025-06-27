КПЛ
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Появился новый претендент на Рамазана Оразова в Казахстане

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Семейский "Елимай" ведет активные переговоры с полузащитником датского "Силькеборга" и сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний футболист провел 16 матчей в минувшем сезоне чемпионата Дании, отметившись двумя голами.

Стоит добавить, что ранее интерес к Оразову обозначил другой клуб КПЛ – "Актобе", однако главный тренер "Елимая" Андрей Карпович очень настырен в вопросе трансфера. Оразов уже работал под руководством Карповича в "Актобе".

Ранее Оразов в интервью YouTube-каналу BorodAbata заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, однако не исключил, что вернется в Казахстан.

Кроме "Актобе" Рамазан выступал за родной "Кайрат", "Даугавпилс" (Латвия), "Копер" (Словения), "Чайку" (Россия), "Аксу" и "Тобол".


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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