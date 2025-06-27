Появился новый претендент на Рамазана Оразова в Казахстане

Семейский "Елимай" ведет активные переговоры с полузащитником датского "Силькеборга" и сборной Казахстана Рамазаном Оразовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

27-летний футболист провел 16 матчей в минувшем сезоне чемпионата Дании, отметившись двумя голами.

Стоит добавить, что ранее интерес к Оразову обозначил другой клуб КПЛ – "Актобе", однако главный тренер "Елимая" Андрей Карпович очень настырен в вопросе трансфера. Оразов уже работал под руководством Карповича в "Актобе".

Ранее Оразов в интервью YouTube-каналу BorodAbata заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе, однако не исключил, что вернется в Казахстан.

Кроме "Актобе" Рамазан выступал за родной "Кайрат", "Даугавпилс" (Латвия), "Копер" (Словения), "Чайку" (Россия), "Аксу" и "Тобол".



