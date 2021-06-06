Появились подробности по уходу Алексея Шпилевского из "Кайрата" в немецкий клуб. Их в своем твиттере озвучил комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев.

"Немецкий клуб заплатил "Кайрату" очень хорошую неустойку за расторжение договора. Алексея не планировали увольнять", - написал Роман Нагучев.

Напомним, Нагучев сообщил, что Шпилевский перешел из "Кайрата" в клуб второй бундеслиги. Теперь он главный тренер в Германии, а об этом будет объявлено 11 июня.

Шпилевский ушел из "Кайрата" и возглавил немецкий клуб

33-летний белорусский специалист возглавил "Кайрат" в ноябре 2018-го, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. В нынешнем чемпионате "Кайрат" идет третьим, но уступает лидирующей "Астане" 10 очков.

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