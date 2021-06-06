Шпилевский ушел из "Кайрата" и возглавил немецкий клуб

Алексей Шпилевский покинул алматинский "Кайрат". Об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев.

"Узнал крутую новость. Алексей Шпилевский перешел из "Кайрата" в клуб второй бундеслиги. Теперь он главный тренер в Германии. 11 июня должны объявить. Мы с Лешей дружим, поэтому я очень рад за него. Он мечтал о такой возможности давно!", - написал Роман Нагучев.

При этом официально пока ни "Кайрат", ни Шпилевский об этом не объявляли.

33-летний белорусский специалист возглавил "Кайрат" в ноябре 2018, а в 2020 году привел алматинцев к чемпионству впервые за 16 лет. В нынешнем чемпионате "Кайрат" идет третьим, но уступает лидирующей "Астане" - 10 очков.

Узнал крутую новость. Алексей Шпилевский перешёл из Кайрата в клуб второй бундеслиги. Теперь он главный тренер в Германии. 11 июня должны объявить. Мы с Лешей дружим, поэтому я очень рад за него. Он мечтал о такой возможности давно! pic.twitter.com/k8UEQsLLnu — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) June 6, 2021

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