Казанский "Рубин" в ближайшее время не планирует подписывать контракт с полузащитником алматинского "Кайрата" Гулжигитом Алыкуловым. Об этом пишут "Казанские Ведомости".

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек попал в сферу интересов "Рубина", который в четырех турах российской премьер-лиги набрал десять очков и делит первое-второе места с "Зенитом" (10).

"Основными факторами, которые мешают осуществить трансфер из казахстанского "Кайрата" в "Рубин", служат трансферная стоимость игрока (по оценке Transfermarkt составляет 750 тысяч евро, но, по неофициальным данным, алматинцы согласятся на сумму не менее трех миллионов евро), а также отсутствие опыта игры полузащитника на серьезном уровне.

Сомнительным выглядит приобретение, и с учетом того, что "Рубин" все еще не продал Кварацхелию, а совсем недавно приобрел Хакшабановича, – оба являются прямыми конкурентами для Алыкулова на позиции левого вингера", - пишет источник.

Алыкулов перешел в "Кайрат" в начале прошлого года. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах КПЛ, в которых забил три гола и сделал три голевые передачи. Также в его активе пять матчей в Кубке Казахстана (один гол), четыре матча в квалификации Лиги чемпионов и одна игра в квалификации Лиги Европы.

Контракт Алыкулова с "Кайратом" рассчитан до 2023 года.

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