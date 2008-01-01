Появились подробности о будущем иностранного тренера в клубе КПЛ

47-летний сербский специалист Срджан Благоевич, сохранивший с "Каспием" прописку в премьер-лиге, еще не продлевал контракт с клубом, сообщает KazFootball.kz.



Актауская команда намерена продолжить сотрудничество с Благоевичем, но конкретных предложений от нее не поступало. К тому же серб хочет понять, какие задачи будут ставиться перед "Каспием" в следующем сезоне.



Что касается предложений из других клубов, то интерес с их стороны не исключается, но многие из них ожидают утверждения бюджетов на сезон 2021 года.



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Напомним, что "Каспий" завершил сезон на десятом месте. Чемпионом КПЛ стал "Кайрат", второе место занял "Тобол", третье - "Астана". "Окжетпес" вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу пробились "Актобе" с "Атырау". Еще ранее из-за финансовых трудностей с дистанции сошел "Иртыш".