"Я не удивлен". Директор клуба КПЛ - о возможном уходе тренера, интересе к одному из лидеров и бюджете

Ербол Каиров

Директор актауского "Каспия" Санжар Сейтказинов в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги минувшего сезона в КПЛ, рассказал о новой команде в Жанаозене и опроверг информацию о стимулировании команды со стороны "Ордабасы".



- Как оцените выступление "Каспия" в минувшем сезоне? Можно ли считать нынешний результат успехом?



- С учетом непростой ситуации, сложившейся в клубе в этом году, результат можно считать чудом. На нас многие ставили крест в начале сезона, однако ни руководство, ни тренерский штаб, ни футболисты не были с этим согласны. Есть еще один успех - молодежная команда "Каспия" выиграла свою конференцию во второй лиге и получила возможность в следующем году выступать в первой. Несмотря на небольшие финансовые возможности, наши команды старались играть в красивый и зрелищный футбол, радующий болельщиков.



- На какие средства в итоге в этом году жил и функционировал "Каспий", если говорить о цифрах?



- В начале текущего года был запланирован один бюджет, под который команда и комплектовалась. Но пандемия внесла свои коррективы в планы и на момент моего прихода в клуб, я увидел, что без серьезной оптимизации бюджета есть угроза того, что клуб может вообще не закончить сезон. Поэтому пришлось оптимизировать как состав команды, так и некоторые другие расходы. После этого руководству области был представлен план по дальнейшей работе, руководство области нас поддержало, оказывая всяческую помощь.



В итоге бюджет клуба в сезоне 2020 года составил чуть больше 1 миллиарда тенге.



- Существенно ли повлияло на вашу команду урезание бюджета? Многие лидеры ведь покинули команду.



- Конечно, на результаты это повлияло, ведь некоторые футболисты покинули команду. Бюджет был оптимизирован, затраты уменьшены. Отрадно, что футболисты и тренеры вошли в положение и даже наоборот - сплотились на фоне этой проблемы, объединились. Может быть, где-то в качестве мы потеряли, зато приобрели в эмоциональном плане. Ушли некоторые игроки, но получили шансы резервные футболисты. Возьмем того же Тайкенова или же Набиханова. Парни отыграли здорово, почувствовав доверие.



- Что скажете о работе тренерского штаба?



- Безусловно, тренерский штаб проделал большую и качественную работу. Результат, который продемонстрировал "Каспий" в этом году - это заслуга и тренеров.



- Есть информация, что Благоевич может уйти из клуба. Есть ли у него конкретные варианты? Пытаетесь ли вы его удержать?



- С учетом работы, которую проделал этот специалист, я не удивлен, что к Благоевичу есть интерес со стороны других клубов. Что-то конкретное на этот счет сказать не могу. Со своей стороны, скажу, что "Каспий" попытается удержать главного тренера. Все будет зависеть от наших возможностей. Если его пригласят в более амбициозный клуб, то удержать Срджана будет сложно.



- В последних двух играх "Каспий" играл неудачно. Связано ли это с тем, что игроки решили уже главную задачу и накопилась усталость?



- Если брать матчи и с "Таразом", и с "Окжетпесом", то игры получились напряженными и сложными. Отняли немало сил. Возможно, после этих матчей уже сложно было настроиться и сыграть на максимуме своих возможностей в заключительных играх.



- Выходила информация, что "Ордабасы" пытался стимулировать вашу команду перед матчем с "Шахтером". Насколько она соответствует действительности?



- Возможно, эта практика не запрещена в футболе, однако информация не соответствует действительности. Возможно, это информационный вброс со стороны кого-то из конкурентов.



- Какую цель преследовали эти конкуренты, если борьба за еврокубки шла между "Ордабасы" и "Шахтером", а ваш клуб оставался в стороне, решив свою главную задачу?



- Понятно, что "Каспий" был не при делах, однако мы не хотели слышать разговоры о том, что без борьбы сдаемся "Шахтеру". Хотели дать бой, но эмоционально не смогли собраться. Карагандинцы же, наоборот, смогли настроиться и выиграть.



- Были ли у "Каспия" задержки по выплатам зарплаты и премиальным в этом сезоне?



- Мы старались делать все возможное для тренеров и игроков. Если задержки и были, команда с пониманием к этому относилась и полностью была сосредоточена на том, чтобы решить поставленную задачу. Сложности были из-за формы собственности клуба. На будущий год мы ее планируем менять. До нового года, надеюсь, успеем.



Сразу хочу отметить, что руководство области и депутаты областного маслихата оказывали поддержку в этот непростой для всех период, несмотря на ситуацию с пандемией, карантинными мерами, и, пользуясь случаем, хотел бы от лица команды и клуба выразить им свою благодарность за постоянную поддержку клуба, ну что, в принципе, и дало свои плоды и нам удалось выполнить поставленную задачу



- Была еще информация, что бывший директор "Шахтера" помогал клубу в этом сезоне. Насколько полезной оказалась его помощь?



- Алибек Урузгалиев не является сотрудником клуба. Он - мой близкий друг, к которому я всегда могу обратиться за советом. Летом я приглашал его в "Каспий", но по определенным причинам Алибек Сакенович не мог принять это предложение. Тем не менее он всегда был готов нам помочь и клуб мог положиться на его опыт.



- Был ли у вас разговор с властями региона на предмет будущего сезона? Какие перспективы ждут "Каспий" в 2021?



- Разговора пока не было. Нас поздравили с успешным выступлением в премьер-лиге. Клуб функционирует, работает футбольный центр со всеми условиями для подрастающего поколения. Перспективы? Многое будет зависеть от бюджета, который будет выделен в будущем году. Сами мы настроены как на то, чтобы улучшать результаты, так и развивать клуб. Хотим еще успешней выступать в КПЛ, а молодежная команда, надеюсь, продолжит радовать поклонников уже в первой лиге. Есть планы по развитию футзала в регионе. В долгосрочной перспективе - создание женской футбольной команды, учитывая, что в футбольном центре тренируются и девочки.



- Много ли предложений получили ваши игроки от других клубов?



- Информацией я не владею, однако замечу, что клуб сделает все, чтобы сохранить своих лидеров. Многое будет зависеть от главного тренера, ведь формирование команды - прерогатива тренерского штаба. На данный момент футболисты находятся на отдыхе, поэтому конкретных переговоров пока клуб не вел.



- Говорят, что ваш лидер Себаихи может пополнить другой клуб КПЛ.



- Конечно, игрок такого уровня всегда будет востребован в других клубах, но мы хотели бы, чтобы он остался и помог команде в следующих сезонах. Действительно, Себаихи - интересный игрок, играл у нас, имея при этом скромные запросы.



- Какие планы вынашиваете на будущий год? Выходила информация по запасному полю для "Каспия" в Жанаозене.



- Первоочередная задача - замена искусственного покрытия на нашей основной арене - "Жас Канат". Хотим, чтобы газон был последнего поколения и с автоматическим поливом. Есть в планах установка навесов над трибунами. Регион довольно жаркий, и нам нужно повышать комфорт для зрителей. Визуально необходимо улучшить вид самой арены, ведь беговых дорожек в ней нет, а трибуны максимально приближены к полю. Может получиться уютный мини-английский стадиончик. В перспективе - гидроизоляция трибун, улучшение работы системы освещения на стадионе. Что касается стадиона в Жанаозене, то там отремонтировали трибуны, заменили поле. Буквально на днях встречался с акимом города. Есть предварительное согласие - дать возможность молодежной команде играть в Жанаозене и переименовать ее в "Каспий-Жанаозен". Город довольно большой, есть футбольные традиции. В этом вопросе аким нас полностью поддержал и будет помогать команде.



- Выходит, что акимат Жанаозена будет частично финансировать команду?



- Нет, они будут оказывать помощь в организации матчей и доработают саму арену, чтобы она соответствовала необходимым стандартам первой лиги.



- Учитывая, что на "Жас Канате" будете менять поле, основная команда какие-то игры в КПЛ тоже проведет в Жанаозене?



- Думаю, нет. Климат у нас хороший, поэтому работы можно вести круглогодично. Надеюсь, до начала чемпионата покрытие на арене успеем заменить.



- Будет ли клуб пытаться заработать какие-то средства в ближайшем будущем?



- Конечно. Актау - город футбольный, платежеспособный. Работу в этом направлении мы никогда не останавливали, однако минувший сезон получился скомканным. В отсутствии болельщиков сложно было организовать маркетинговую деятельность, но мы продолжаем работать, прорабатываем варианты. Учитывая, что регион вскоре станет туристическим, "Каспий" планирует стать лицом Мангистауской области. Есть интерес к команде со стороны меценатов и организаций. Ведем переговоры, обсуждаем планы возможного сотрудничества.



- Как будет вестись работа с болельщиками?



- Работа ведется постоянно. Болельщики у нас лучшие, в любой ситуации поддерживают команду. С некоторыми активными фанатами я постоянно нахожусь на связи. В этом плане "Каспий" открыт для всех и готов выслушать каждого.



Напомним, что "Каспий" завершил сезон на десятом месте. Чемпионом КПЛ стал "Кайрат", второе место занял "Тобол", третье - "Астана". "Окжетпес" вылетел в первую лигу, откуда в премьер-лигу пробились "Актобе" с "Атырау". Еще ранее из-за финансовых трудностей с дистанции сошел "Иртыш".