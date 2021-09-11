Появились новости по Абату Аймбетову

Нападающий "Астаны" Абат Аймбетов восстановился после травмы плеча, полученной в расположении сборной Казахстана, и готов сыграть против "Акжайыка". Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

В нынешнем чемпионате Аймбетов провел за столичный клуб 13 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист.

При этом астанчане на предстоящий поединок лишились своих лидеров Марина Томасова и Абзала Бейсебекова

Трудности "Астаны", допинговый скандал в "Тоболе" и дебют Бердыева. Превью к 20-му туру КПЛ-2021

Встреча в рамках 20-го тура пройдет сегодня, 11 сентября, в Уральске. Начало - в 18:00. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Перед этой игрой "Астана" идет на втором месте в таблице КПЛ, отставая на один балл от лидирующего "Тобола". "Акжайык" располагается на пятой строчке.

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