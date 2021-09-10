"Астана" лишилась ведущего футболиста на матч КПЛ

Лидер "Астаны" Марин Томасов не сыграет в матче 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Акжайыка". Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что хорват заразился коронавирусом и не сможет помочь команде в Уральске 11 сентября.

По этой же причине не выйдет на поле и капитан "Астаны" Абзал Бейсебеков.

Напомним, что после 19 туров "Астана" идет на втором месте, отставая на один пункт от лидирующего "Тобола". "Акжайык" располагается на пятой строчке. Турнирная таблица КПЛ приведена по этой ссылке.

Трудности "Астаны", допинговый скандал в "Тоболе" и дебют Бердыева. Превью к 20-му туру КПЛ-2021

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