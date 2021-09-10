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Трудности "Астаны", допинговый скандал в "Тоболе" и дебют Бердыева. Превью к 20-му туру КПЛ-2021

Трудности "Астаны", допинговый скандал в "Тоболе" и дебют Бердыева. Превью к 20-му туру КПЛ-2021
©ФК "Тобол"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

OLIMPET-чемпионат Казахстана по футболу после двухмесячного перерыва вновь выходит на первый план. 11 и 12 сентября пройдут матчи 20-го тура. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих играх и напоминает, какая турнирная ситуация сложилась на данный момент.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 20-й тур

11 сентября (суббота)

"Кызыл-Жар" - "Кайсар"

Петропавловцы по итогам 19-ти туров располагаются на четвертом месте. В перенесенном матче первого тура северяне в конце августа разгромили на выезде "Ордабасы" со счетом 5:0, и благодаря этому расположились сразу за лидирующей тройкой.

В первом круге "Кызыл-Жар" обыграл "Кайсар" на выезде - 2:1. Кызылординцы, набрав 15 очков, сейчас занимают предпоследнее, 13-е место. У петропавловцев 29 баллов.

Вероятно, северян можно считать фаворитами предстоящей встречи. По крайней мере, по дистанции в чемпионате они шли ровнее кызылординцев.

Начало матча - в 15:00.

"Акжайык" - "Астана"

"Астана" была одним из главных ньюсмейкеров во время паузы в чемпионате. Кроме неудачной еврокампании и перестановок в руководстве клуба, столичные имеют непростую финансовую ситуацию - до 8 октября команда должна рассчитаться по кредиторским задолженностям, иначе ее ожидает отстранение от еврокубков. Также сообщалось о наложенном на клуб трансферном бане из-за долгов перед бывшим главным тренером Романом Григорчуком.

Несмотря на это, столичный коллектив все еще ведет борьбу за чемпионство. Сейчас шестикратный обладатель данного титула занимает вторую строчку, набрав 41 очко и на один балл отстает от лидирующего "Тобола".

"Акжайык" располагается на пятом месте (28 баллов).

В первом круге астанчане минимально одолели уральцев на своем поле - 1:0.

Начало матча - в 18:00.

"Атырау" - "Туран"

"Нефтяники" идут на комфортном, седьмом месте, набрав после 19-ти туров 25 очков. "Турану" надо выбираться из подвала таблицы. Сейчас у туркестанцев 18 баллов и 12-я позиция.

В первом круге атыраусцы минимально одолели "Туран" на выезде - 2:1.

12 сентября (воскресенье)

"Шахтер" - "Жетысу"

Занимающие 11-е место "горняки" примут аутсайдера КПЛ. Карагандинцы, получившие летом положительный импульс в еврокубках, должны попытаться взять свое в игре с семиреченцами.

В первом круге "Шахтер" выиграл у "Жетысу" со счетом 1:0. Сейчас у карагандинцев 19 очков, а у талдыкорганцев - 11.

Начало матча - в 17:00.

"Актобе" - "Тараз"

Актюбинцы в августе пережили очередную смену главного тренера, теперь командой руководит новый-старый наставник Владимир Муханов.

"Тараз", демонстрировавший убедительную поступь в начале чемпионата, одержал домашнюю победу над "Актобе" (3:1), после этого жамбыльцы свалились в пропасть - десять матчей без побед (семь поражений и три ничьих). Лишь в последнем перед паузой в чемпионате туре "Тараз" сумел выиграть у "Каспия". Между этими победами прошло более двух месяцев.

Дополнительный интерес заключается в том, что в турнирной таблице соперники располагаются по соседству. Южане занимают девятое место, а "красно-белые" - десятое. У обоих клубов по 23 очка.

Начало матча - в 18:00.

"Ордабасы" - "Кайрат"

Алматинцы проведут первый матч под руководством назначенного в конце августа на пост главного тренера Курбана Бердыева. "Желто-черные" будут гостить у обескровленного "Ордабасы". Символично, что Бердыев будет противостоять клубу, которым руководит его друг Бахтияр Байсеитов, ему Курбан Бекиевич помогал в начале 90-х в "Кайрате".

Кайратовцы сейчас занимают третье место, набрав 37 очков. У шымкентцев шестая строчка и 27 баллов. В первом круге "Кайрат", находясь в меньшинстве, разгромил команду Александра Седнева - 3:0.

Начало матча - в 19:00.

"Тобол" - "Каспий"

Лидер КПЛ-2021 сейчас находится в центре скандала - игрок "Тобола" Руслан Валиуллин провалил допинг-тест и вмиг перестал быть героем нации. В отношении игрока УЕФА завел дело. Сами костанайцы на этом фоне постараются набрать три очка в поединке с "Каспием", который в первом круге нанес им первое поражение в сезоне (2:1).

Сейчас у "Тобола" 42 очка, а у "Каспия" 24 очка и восьмая строчка.

Игра в Костанае закроет программу тура. Начало - в 20:00.

Турнирная таблица КПЛ-2021

Фото: ФК "Кызыл-Жар"© (1), ФК "Астана"© (2), ФК "Актобе"© (3), ФК "Кайрат"© (4)

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КПЛ-2021 Кайрат ФК Тобол ФК Астана ФК Шахтер ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кайсар ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Атырау ФК Актобе ФК Туран ФК Акжайык ФК Григорчук Роман Бердыев Курбан Алматы Валиуллин Руслан

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