На "Астану" наложили трансферный бан - инсайдер

На ФК "Астана" наложен трансферный бан, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". Отмечается, что это сделано и-за долгов перед бывшим главным тренером клуба Романом Григорчуком.

"На ФК "Астана" все же наложен запрет на трансферы, свержение Лории новым начальникам не помогло. Столичный клуб наказан за долги перед своим бывшим тренером Романом Григорчуком, к которым, к слову, Лория не имеет никакого отношения - они образовались при прежних руководителях, в первую очередь Поле Эшуорте", - пишет паблик.

Напомним, что об отставке Лории стало известно 18 августа, он даже написал письмо Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. В тот же день "Астана" объявила о назначении Тастанбека Есентаева исполняющим обязанности генерального директора клуба. Григорчук тренировал столичный клуб в период 2018-2019 годов.

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