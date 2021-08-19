Футболистам "Астаны" представили нового руководителя после увольнения Лории

Тренерскому штабу и футболистам "Астаны" был представлен новый исполняющий обязанности генерального директора Тастанбек Есентаев, сообщается на сайте клуба.

Встречу провел руководитель "Фонда поддержки индустрии туризма и спорта" Асхат Сейсембек. Отмечается, что на ней обсуждены планы и задачи клуба на дальнейшую часть сезона, а главной целью команды является победа в чемпионате Казахстана и Кубке страны.

Напомним, накануне стало известно об отставке Давида Лории. После этого он написал обращение к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Фото: ФК "Астана"©

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