Давид Лория написал Президенту Казахстана после увольнения из "Астаны"

Бывший генеральный директор футбольного клуба "Астана" Давид Лория на своей странице в Facebook написал обращение к Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

Об отставке Лории стало известно 18 августа. В тот же день "Астана" объявила о назначении Тастанбека Есентаева исполняющим обязанности генерального директора клуба.

"Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете

"ФК "Астана" - самый успешный проект в истории нашего футбола. За недолгую историю этот клуб сумел завоевать шесть чемпионских титулов внутри страны, а также пять раз кряду сумел пробиться в групповой этап самых престижных мировых турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Благодаря этим успехам весь мир знает о нашем клубе, городе и Казахстане как о стране, способной добиваться глобальных результатов на международной арене.

Я отдал 22 года служению нашему футболу, был удостоен чести выступать за национальную сборную Казахстана, выводить ее на поле с капитанской повязкой, был участником молодежного чемпионата мира в 1999 году. После завершения карьеры футболиста я поступил на самые престижные менеджерские курсы по программе UEFA MIP и в октябре прошлого года был приглашен в ФК "Астана" на должность исполнительного директора. С тех пор все мои помыслы и действия были направлены лишь в одну сторону – сохранение этого клуба и его дальнейшее развитие.

К сожалению, в предыдущие годы у ФК "Астана" образовались большие задолженности. Полгода я занимался реструктуризацией и оптимизацией расходов. За этот короткий срок при полной поддержке министра культуры и спорта Актоты Рахматуллаевны Раимкуловой нам удалось существенно сократить бюджет клуба, реструктурировать долги, выстроить график их погашения и провести ряд переговоров с целью отсрочки платежей. Мы работали по намеченному плану, и если бы не определенные обстоятельства, то уже в следующем году клуб мог почти полностью рассчитаться с имеющейся задолженностью. При этом не потерять в качестве работы и масштабах спортивных результатов.

За полгода нам удалось добиться и немало знаковых успехов. В частности, в основной состав нашей команды стали привлекаться местные молодые воспитанники клуба. Никогда прежде местная молодежь не получала такого шанса и не была задействована в матчах за "Астану" как во внутренней, так и на международной арене. Мы долгое время лидировали в чемпионате страны, занимая первое место из 14 команд. Наша команда готовилась к дебюту в новом европейском клубном турнире – Лиги конференций. Работа кипела, и результаты ее были налицо.

Но в июне этого года ситуация кардинально ухудшилась. Все началось с вмешательства в нашу работу вице-министра Министерства культура и спорта Ерлана Кожагапанова. Он различными путями и средствами пытался внедрить в систему управления клуба своих ставленников – специалиста сомнительного уровня и с сомнительной репутацией, россиянина Дмитрия Васильева.

Все действия господина Кожагапанова, который ввел в заблуждение заместителя премьер-министра Ералы Лукпановича Тугжанова и заручился его поддержкой, направлены на саботаж и уничтожение клуба, вся та работа по уменьшению долговых обязательств и переговорам по снижению и отсрочке платежей, которую мы провели за первое полугодие, была сведена на нет вредительскими решениями вице-министра. Теперь клубу грозят крупные штрафные санкции, а также дисциплинарные взыскания от главных футбольных органов – ФИФА и УЕФА.

Из-за блокировки всех финансовых операций футбольного клуба господином Кожагапановым я на протяжении последних месяцев не имею возможности выплачивать сотрудникам, тренерам и игрокам заработную плату. Вся эта стрессовая ситуация привела и к снижению спортивных результатов.

У меня была богатая и насыщенная карьера игрока. Все, чего мне удалось добиться, достигалось за счет моей целеустремленности и неустанной работы над собой. И теперь мне бы хотелось сделать не менее успешную карьеру и в качестве футбольного менеджера внести свою лепту в развитие этого вида спорта в нашей стране. И я верю, что мы способны на большее. Казахстанский футбол способен добиваться высоких результатов и радовать своих почитателей. Но пока есть чиновники, вставляющие палки в колеса и не желающие слышать твои доводы, нам сложно будет рассчитывать на скорый прогресс и развитие", - говорится в письме.

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