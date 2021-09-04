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Скорый дедлайн и пример "Ордабасы". Как "Астана" может избежать отстранения от еврокубков

Скорый дедлайн и пример "Ордабасы". Как "Астана" может избежать отстранения от еврокубков
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Астане" грозит исключение из еврокубков, если до 8 октября не будет погашена кредиторская задолженность. Клуб уже выступил с заявлением по этому поводу. Корреспондент Vesti.kz задается вопросом, удастся ли столичному коллективу благополучно разрешить финансовую ситуацию, и приводит примеры санкций для других команд.

Ситуация заключается в том, что с 2016 по 2020 год образовалась кредиторская задолженность.

В клубе отметили, что есть намерение решить данный вопрос:

"Руководством футбольного клуба "Астана" совместно с "Фондом поддержки индустрии туризма и спорта" в данный момент проводится активная работа по устранению финансовых задолженностей.

Клуб решительно намерен разрешить данный вопрос, статус которого является одним из самых приоритетных на сегодняшний день. ФК "Астана" заявляет, что необходимые средства своевременно поступают в клуб и руководством проводится финансовый мониторинг ситуации. 

Команда продолжит выступление во внутреннем чемпионате и на международной арене. Пресс-служба просит следить за дальнейшей информацией", - сообщается на сайте и в соцсетях "Астаны".

Стоит полагать, что в столичном клубе действительно есть желание устранить данную проблему, ведь отстранение от еврокубков во всех смыслах ударит по "Астане". Во-первых, самый стабильный представитель страны на международной арене и так в непростой финансовой ситуации потеряет возможность дополнительного заработка.

Во-вторых, первооткрыватель Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы для Казахстана пострадает, и с имиджевой точки зрения все эти годы "Астана" позиционировала себя как успешный проект, куда желали попасть весьма статусные не только по казахстанским меркам легионеры и местные игроки.

В-третьих, имеется мотивационная составляющая. Безусловно, "Астана" всегда ставила и ставит перед собой высокие задачи, но попадание в еврокубковую зону без перспективы выхода на международную арену вряд ли будет иметь практический смысл и стоить затрат и усилий на достижение данных целей.

Отметим, что из недавних примеров отстранения казахстанского клуба от участия в еврокубках можно вспомнить "Ордабасы". В конце 2019 года было объявлено о санкциях по отношению к шымкентцам со стороны УЕФА. Клуб, помимо лишения возможности сыграть в еврокубках, был оштрафован на 100 тысяч евро за нарушение правил финансового Fair Play.

"Ордабасы" был обозначен дедлайн - погасить до 31 января 2020 года просроченную кредиторскую задолженность или доказать, что долги, имевшиеся на 30 сентября 2019 года, выплачены. По всей видимости, руководству клуба это удалось - южане в итоге сыграли в розыгрыше Лиги Европы сезона-2020/21.

Кроме того, ряд источников сообщил о наложенном на "Астану" запрете на трансферы из-за задолженности перед бывшим главным тренером Романом Григорчуком, который тренировал команду в период 2018-2019 годов. Пока неизвестно, как разрешится данная ситуация. Но если все действительно так, руководству клуба ничего не остается, как исправлять допущенные предшественниками долги.

Отметим, что в текущем розыгрыше еврокубков "Астана" выступала в квалификации Лиги конференций, где сначала прошла греческий "Арис" (победа дома - 2:0 и поражение на выезде - 1:2), а затем вылетела по итогам противостояния с финским КуПСом (1:1 в гостях и поражение в Нур-Султане со счетом 3:4).

В КПЛ "Астана" долгое время лидировала, а теперь занимает второе место, набрав 41 очко, и отстает на один балл от "Тобола".

Фото: ФК "Астана"©

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Метки:
Лига конференций КПЛ-2021 Футбольные трансферы УЕФА Астана ФК Григорчук Роман Ордабасы ФК Тобол ФК Лига чемпионов Лига Европы

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