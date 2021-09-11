Прямая трансляция матча "Акжайык" - "Астана" и еще двух игр 20-го тура КПЛ

Сегодня, 11 сентября, пройдут три матча 20-го тура Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Кызыл-Жар" - "Кайсар" (15:00), "Акжайык" - "Астана" (18:00), "Атырау" - "Туран" (18:00).

Первую игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Также все матчи покажет PFLK.TV.

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Ранее сообщалось, что "Астана" на ближайшую игру лишилась своих лидеров Марина Томасова и Абзала Бейсебекова. Турнирная таблица приведена по этой ссылке.

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