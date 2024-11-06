КПЛ
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Появились новости о будущем перспективного казахстанского тренера

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Талдыкорганский "Жетысу" переподпишет главного тренера Кайрата Нурдаулетова. Об этом информирует телеграм-канал Серый CARDINAL, передают Vesti.kz.

"Один из самых перспективных казахстанских тренеров, по всей видимости, остается в Талдыкоргане. По крайней мере, об этом настойчиво утверждают наши источники. Более того, другие инсайды гласят, что срок его контракта может исчисляться тремя годами", - пишет канал.

На данный момент "Жетысу" занимает 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 23 очка в 23 матчах. Заключительную игру в чемпионате талдыкорганцы проведут на выезде с "Астаной" 10 ноября.

Нурдаулетов также возглавлял "Мактаарал", а еще работал в сборной Казахстана и национальной команде до 21 года.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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