В текущее межсезонье футбольный клуб "Актобе" постарается укрепить свою оборону, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, одним из новых защитников "красно-белых" может стать Максим Ширяев.

"Даже если его подпишут, он не будет основным центральным защитником клуба. На это место должны прибыть более квалифицированные исполнители. Однако сезон предстоит длинный и сложный, и услуги Ширяева наверняка понадобятся. Кроме того, его характеризуют как добротного оборонца, поэтому он пригодится", - пишет источник.

По данным Transfermarkt, 28-летний Ширяев с осени прошлого года находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был казанский "Рубин". Также он играл за российские "Нефтехимик", "Долгопрудный", "Спартак" (Кострома) и латвийскую "Елгаву".

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Актобе" стал россиянин Дмитрий Парфенов. А предыдущий наставник "красно-белых" казахстанец Андрей Карпович возглавил "Елимай", который по итогам прошлого сезона пробился в премьер-лигу.