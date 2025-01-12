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Появилась информация о будущем узбекистанца в "Кайрате"

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Появилась информация о будущем узбекистанца в "Кайрате" ©ФК "Кайрат"

Защитник из Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев находится на учебно-тренировочном сборе в составе "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Защитник из Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев находится на учебно-тренировочном сборе в составе "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Несмотря на завершение арендного соглашения с алматинским клубом в конце 2024 года, Юлдошев уже готовится к новому сезону в рядах чемпионов Казахстана.

Арендное соглашение с "Пари НН" предусматривало возможность выкупа футболиста, и сейчас клубы ведут переговоры о полном переходе Юлдошева в "Кайрат".

Прошлый сезон для игрока оказался успешным: в составе "желто-черных" он провел 23 матча во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Более того, Юлдошев внес весомый вклад в завоевание титула чемпиона Казахстана.

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