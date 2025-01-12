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"Арсенал" оформил трансфер экс-игрока клуба КПЛ

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"Арсенал" оформил трансфер экс-игрока клуба КПЛ ©ФК "Елимай"

Бывший вингер "Елимая" Эдарлин Рейес Уренья пополнил состав тульского "Арсенала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

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Бывший вингер "Елимая" Эдарлин Рейес Уренья пополнил состав тульского "Арсенала", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

В сезоне-2024 Рейес выступал за "Елимай". На его счету 15 матчей, два забитых мяча и шесть голевых передач.

С 2018 года полузащитник постоянно привлекается в сборную Доминиканской Республики.

Отметим, что первые шаги в футболе Эдарлин сделал в клубе "Евро Нью-Йорк" (лиге USL-2). В карьере полузащитника были доминиканский "Сибао", боливийские "Реал Санта-Крус" и "Олвейс Реди", а также "Эмирейтс" из ОАЭ.

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