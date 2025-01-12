Игрок сборной Казахстана помог европейскому клубу выиграть с сухим счетом

Кипрский клуб "Акритас Хлоракас" одержал победу над "МЕАП Пера Чориу Нису" в матче 15 тура второго дивизиона национального первенства, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На 80 минуте первый гол забил Стефанос Миллер. А на 90-й итог матча подвел казахстанский футболист Галымжан Кенжебек.

Этот мяч стал для него пятым в кипрском клубе.

"Акритас Хлоракас" набрал 27 очков и идет на третьем месте в чемпионате. У "МЕАП Пера Чориу Нису" 17 баллов и 11 место.

Кенжебек перешел в "Акритас Хлоракас" летом из "Кайрата", в котором у него возникали проблемы, подробности - тут.