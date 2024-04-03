Появилась информация о миллиардных тратах на игроков "Ордабасы"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:55
©ФК "Ордабасы"

Управление физической культуры Шымкента обнародовало отчет, в котором отображена сумма затрат на зарплаты ФК "Ордабасы", сообщают Vesti.kz. Шымкентский клуб в сезоне-2023 впервые в своей истории стал чемпионом Казахстанской Премьер-лиги.

"Детский футбольный центр - 1,2 миллиарда тенге. Участие в играх Премьер-лиги по футболу - 1,2 миллиарда тенге. Участие в играх Лиги конференций - 1,4 миллиарда тенге. Зарплата футболистов - 1,1 миллиарда тенге", - говорится в документе.

Также, на прочие расходы по содержанию футбольной академии и текущие ремонтные работы на стадионе было потрачено 704,6 миллиона тенге.

Помимо того из резерва на непредвиденные расходы местный исполнительный орган погасил налоговую задолженность "Ордабасы" в размере 2 миллиардов 227,5 миллиона тенге.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ

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