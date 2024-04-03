Управление физической культуры Шымкента обнародовало отчет, в котором отображена сумма затрат на зарплаты ФК "Ордабасы", сообщают Vesti.kz. Шымкентский клуб в сезоне-2023 впервые в своей истории стал чемпионом Казахстанской Премьер-лиги.

"Детский футбольный центр - 1,2 миллиарда тенге. Участие в играх Премьер-лиги по футболу - 1,2 миллиарда тенге. Участие в играх Лиги конференций - 1,4 миллиарда тенге. Зарплата футболистов - 1,1 миллиарда тенге", - говорится в документе.

Также, на прочие расходы по содержанию футбольной академии и текущие ремонтные работы на стадионе было потрачено 704,6 миллиона тенге.

Помимо того из резерва на непредвиденные расходы местный исполнительный орган погасил налоговую задолженность "Ордабасы" в размере 2 миллиардов 227,5 миллиона тенге.